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Слухи о переговорах Казахстана и Армении по выходу из ОДКБ прокомментировали в МИД

Просмотров:319 Опубликовано: Сегодня, 16:55
Слухи о переговорах Казахстана и Армении по выходу из ОДКБ прокомментировали в МИД
Фото Zakon.kz
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров 25 сентября 2023 года прокомментировал слухи о переговорах Казахстана и Армении по выходу из ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

"Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры (по выходу из ОДКБ. – Прим. ред.) Это не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели свое совещание. И там были обсуждены дальнейшие пути развития организации, взаимодействие в рамках этой организации. Поэтому мы работаем в этом направлении", – отметил на брифинге Айбек Смадияров.


Он также добавил, что Армения не обращалась за военной помощью к Казахстану.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. 21 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня.

24 сентября город Степанакерт был отключен от энергосистемы Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана, а в Ереване продолжаются акции протеста. Десятки тысяч человек приняли участие в шествии и митинге на площади Республики. Часть демонстрантов после митинга направились к зданию МВД, чтобы опротестовать полицию при задержаниях в протоколе действий. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе.


Источник: Zakon.kz
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