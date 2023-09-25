Азиатские игры в Ханчжоу: 25 сентября Казахстан завоевал три медали

Фото: olympic.kz

Фото: olympic.kz

Фото: ktf.kz

Национальный Олимпийский комитет РК представляет сводку промежуточных результатов казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) за 25 сентября, сообщает Zakon.kz.Сегодня представители сборной Казахстана отметились тремя бронзовыми медалями.Их авторами стали Никита Чирюкин (пулевая стрельба) и дзюдоисты Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) с Абылайханом Жубаназаром (до 81 кг).В мужском пляжном волейболе команда Казахстана пробилась в полуфинал. Причем в ¼ финала Сергей Богату и Дмитрий Яковлев обыграли соотечественников Нурдоса Алдаша и Кирилла Гурина.В женском боксе Наталья Богданова успешно преодолела первый круг соревнований, одержав победу над Рикой Алнаими из Саудовской Аравии.Казахстанские гандболисты стартовали с победы на Азиатских играх. Наши спортсмены оказались сильнее Узбекистана. В женском хоккее на траве Казахстан уступил Таиланду.В академической гребле состоялся финал в женской "четверке". Казахстанские спортсменки показали пятый результат.Ксения Игнатова смогла пробиться в финал Азиатских игр в соревнованиях по плаванию. Она поборется за награды на дистанции 50 м на спине. Таеквондисты Ботагоз Капанова и Елдос Ыскак смогли дойти до ¼ финала, однако в этом круге завершили борьбу за медали.В большом теннисе женская команда Казахстан-1 одержала уверенную победу над Катаром-2. В одиночном разряде Денис Евсеев обыграл соперника из Тимора.Женская команда Казахстана по водному поло в первом игре на Азиаде-2022 одержала победу над сборной Сингапура. Матч завершился со счетом 12:6.Азиатские игры-2022 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.Отметим, что НОК РК является самостоятельной некоммерческой общественной организацией. Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения, продвижение олимпийских ценностей.Спонсорами казахстанской команды на XIX Азиатских играх в Ханчжоу и спортивных журналистов от казахстанских СМИ выступили Генеральный партнер НОК РК АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и Фонд поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory, оказывающие системную поддержку в проведении мероприятий по популяризации массового спорта и Олимпийского движения в Казахстане.