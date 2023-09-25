Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.98 KZT
  • €1 = 504.03 KZT
  • 1 RUB = 4.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Азиатские игры в Ханчжоу: 25 сентября Казахстан завоевал три медали

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 19:02
Азиатские игры в Ханчжоу: 25 сентября Казахстан завоевал три медали
Фото: olympic.kz
Национальный Олимпийский комитет РК представляет сводку промежуточных результатов казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) за 25 сентября, сообщает Zakon.kz.

Сегодня представители сборной Казахстана отметились тремя бронзовыми медалями.

Азиатские игры в Ханчжоу: 25 сентября Казахстан завоевал три медали

Фото: olympic.kz

Их авторами стали Никита Чирюкин (пулевая стрельба) и дзюдоисты Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) с Абылайханом Жубаназаром (до 81 кг).

Азиатские игры в Ханчжоу: 25 сентября Казахстан завоевал три медали

Фото: olympic.kz


В мужском пляжном волейболе команда Казахстана пробилась в полуфинал. Причем в ¼ финала Сергей Богату и Дмитрий Яковлев обыграли соотечественников Нурдоса Алдаша и Кирилла Гурина.

В женском боксе Наталья Богданова успешно преодолела первый круг соревнований, одержав победу над Рикой Алнаими из Саудовской Аравии.

Казахстанские гандболисты стартовали с победы на Азиатских играх. Наши спортсмены оказались сильнее Узбекистана. В женском хоккее на траве Казахстан уступил Таиланду.

В академической гребле состоялся финал в женской "четверке". Казахстанские спортсменки показали пятый результат.

Ксения Игнатова смогла пробиться в финал Азиатских игр в соревнованиях по плаванию. Она поборется за награды на дистанции 50 м на спине. Таеквондисты Ботагоз Капанова и Елдос Ыскак смогли дойти до ¼ финала, однако в этом круге завершили борьбу за медали.

В большом теннисе женская команда Казахстан-1 одержала уверенную победу над Катаром-2. В одиночном разряде Денис Евсеев обыграл соперника из Тимора.

Азиатские игры в Ханчжоу: 25 сентября Казахстан завоевал три медали

Фото: ktf.kz


Женская команда Казахстана по водному поло в первом игре на Азиаде-2022 одержала победу над сборной Сингапура. Матч завершился со счетом 12:6.

Азиатские игры-2022 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.

Отметим, что НОК РК является самостоятельной некоммерческой общественной организацией. Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения, продвижение олимпийских ценностей.

Спонсорами казахстанской команды на XIX Азиатских играх в Ханчжоу и спортивных журналистов от казахстанских СМИ выступили Генеральный партнер НОК РК АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и Фонд поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory, оказывающие системную поддержку в проведении мероприятий по популяризации массового спорта и Олимпийского движения в Казахстане.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика