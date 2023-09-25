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Эрдоган и Алиев выступили с заявлениями: "Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет"

Просмотров:102 Опубликовано: Вчера, 22:57
Эрдоган и Алиев выступили с заявлениями: "Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет"
© instagram/presidentaz
В понедельник, 25 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы после церемонии подписания азербайджано-турецких документов в Нахчыване, передает Tengrinews.kz со ссыдкой на "Анадолу".

Алиев, в частности, заявил, что пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет.

"Если три года назад мы положили конец оккупации в результате Второй Карабахской войны, а 23 апреля этого года полностью восстановили нашу территориальную целостность, установив на азербайджано-армянской границе контрольно-пропускной пункт в Лачинском направлении, то пять дней назад мы полностью обеспечили, восстановили свой суверенитет", - сказал он.


"Люди, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана, независимо от их национальной принадлежности", - добавил Алиев. По его словам, Баку обеспечит безопасность, защищенность и права этих людей.


Также президент Азербайджана отметил огромную поддержку Турции во время "локальной антитеррористической операции в Карабахе". Алиев назвал историческим событием подписание протокола о намерениях по строительству железной дороги Карс-Нахчыван. А также отметил важность строительства газопровода "Игдыр-Нахчыван".

Эрдоган, в свою очередь, высоко оценил "антитеррористическую операцию" Азербайджана в Нагорном Карабахе, назвав ее "предметом гордости".

"Она была успешно проведена за короткий срок с максимальным учетом прав гражданского населения. От всей души поздравляю победоносную азербайджанскую армию с ее историческим успехом, достигнутого с проявлением гуманного отношения к гражданскому населению Благодаря этой победе открылись новые возможности для всеобъемлющей нормализации в регионе", - сказал он.


"Ожидаем, что Армения примет протянутую ей руку мира и впредь будет предпринимать искренние шаги", - добавил Эрдоган.

Тем временем, поток беженцев из Нагорного Карабаха, прибывающих в Армению, увеличивается. По данным на 17 часов 25 сентября, границу пересекли более шести с половиной тысяч человек, сообщает Euronews. В Ереване заверили, что примут всех, кто решит уехать.


Источник: Tengrinews.kz
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