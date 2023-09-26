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Стало известно, в какое время суток люди чаще всего умирают

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 08:50
Стало известно, в какое время суток люди чаще всего умирают
Фото из открытых источников
Удивительное открытие сделали эксперты Гарвардской медицинской школы. Они установили, что люди чаще всего умирают в определенное время суток, выдержки из отчета исследования приводит издание Daily Mail, передает Azattyq Rýhy.

Так, специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 1,2 тысячи здоровых человек в возрасте 65 лет. В ходе анализа данных выяснилось, что люди чаще всего умирают в 11 часов утра. Эксперты поясняют — почти все физиологические процессы имеют циркадный ритм и происходят преимущественно в определенное время дня.

Интересно также, что наиболее смертоносными месяцами в году оказались январь и декабрь. По мнению специалистов, всплеск смертности связан с напряжением, которые многие ощущают перед праздниками. Кроме того, в этот период люди чаще игнорируют предупреждающие симптомы, полагая, что это может подождать до конца года, добавляют ученые.

Они также выяснили, что чаще всего люди умирают в субботу. Оказалось, что пик смертности от передозировки наркотиков, ДТП и огнестрельного оружия приходится именно на этот день, пишет портал UfaTime.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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