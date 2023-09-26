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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с октября

Просмотров:212 Опубликовано: Сегодня, 14:56
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с октября
коллаж: Tengri Life
Пользователей WhatsApp предупредили о прекращении работы мессенджера на ряде устройств. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте приложения, передает Tengri Life.

"Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", - говорится в пресс-релизе компании.


На сегодняшний день разработчики рекомендуют к использованию следующие устройства Android с:

- операционной системой 4.1 и новее;
- iPhone с операционной системой iOS 12 и новее;
- телефоны с KaiOS 2.5.0 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.

"Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно анализируем рынок операционных систем и выбираем, поддержку каких из них нам следует обеспечить.

Чтобы выбрать, какие из них пора прекратить поддерживать, каждый год мы, как и другие технологические компании, определяем, какие устройства и программное обеспечение с наименьшим количеством пользователей можно признать устаревшими. Эти устройства, помимо прочего, могут не иметь последних обновлений безопасности или функций, необходимых для работы WhatsApp", - пояснили разработчики.


Источник: Tengrinews.kz
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