WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с октября

"Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", - говорится в пресс-релизе компании.

Чтобы выбрать, какие из них пора прекратить поддерживать, каждый год мы, как и другие технологические компании, определяем, какие устройства и программное обеспечение с наименьшим количеством пользователей можно признать устаревшими. Эти устройства, помимо прочего, могут не иметь последних обновлений безопасности или функций, необходимых для работы WhatsApp", - пояснили разработчики.

Пользователей WhatsApp предупредили о прекращении работы мессенджера на ряде устройств. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте приложения, передает Tengri Life.На сегодняшний день разработчики рекомендуют к использованию следующие устройства Android с:- операционной системой 4.1 и новее;- iPhone с операционной системой iOS 12 и новее;- телефоны с KaiOS 2.5.0 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2."Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно анализируем рынок операционных систем и выбираем, поддержку каких из них нам следует обеспечить.