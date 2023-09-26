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Объявленный ВСУ погибшим командующий ЧФ появился на встрече с Шойгу

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 15:57
Объявленный ВСУ погибшим командующий ЧФ появился на встрече с Шойгу
Кадр из видео
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов, о гибели которого сообщали украинские паблики, присутствовал на сегодняшнем заседании коллегии Минобороны, следует из распространённого ведомством видео.

Встреча прошла в Москве под председательством министра обороны Сергея Шойгу.

Киев на прошлой неделе нанес ракетный удар по Севастополю. Средства ПВО сбили пять ракет. Как сообщило Минобороны, в результате атаки повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.

Командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram после ракетного удара заявило о гибели 34 офицеров, включая командующего ЧФ Виктора Соколова.



Источник: ria.ru
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