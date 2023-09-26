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Россиянин рассказал, почему казахи не берут русских девушек в жены

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 19:22
Россиянин рассказал, почему казахи не берут русских девушек в жены
Фото - Нейросеть
«Казахи неохотно берут русских девушек в жены. Оказалось, наши девушки в Казахстане — товар невостребованный», — таким громким заявлением поделился российский турист, который уже два месяца живет в Астане.

«Обратил внимание на такой момент: казахские ребята практически всегда гуляют с казашками, хотя русских девушек тут полно», — отметил мужчина в своём Дзен-блоге «Где нам жить». За разъяснением он обратился к местным жителям. Причины, по его словам, оказались куда глубже, чем просто внешняя привлекательность, передает Caravan.kz.


«Русские девчонки зачастую не против встречаться с казахами, но такие отношения редко доходят до брака. Главная причина заключается в необходимости одобрения со стороны семьи», — написал он.


Иными словами, считает автор, корни этой проблемы лежат в религиозных и культурных особенностях, которые занимают важную роль в казахском обществе.

Блогер рассказал, что казахи, исповедующие ислам, часто слушают мнения своих родителей, в особенности в вопросах брака.

«Даже молодые, современные казахи безоговорочно подчиняются родителям, которые считают неправильным, когда мужчина исповедующий ислам, берет в жены девушку, исповедующую другую религию или подавно — атеистку», — заметил он.


Отсюда, по его словам, и вывод о неохоте казахов жениться на русских девушках из-за религиозных убеждений.

«Конечно, исключения есть, причем их достаточно, но основная масса продолжает жениться на своих землячках, казашках. Кстати, вопрос к читательницам: вышли бы вы замуж за казаха, если речь идет про современного, ухоженного и стильного представителя этой нации?» — заключил турист.


Источник: caravan.kz
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