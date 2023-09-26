Россиянин рассказал, почему казахи не берут русских девушек в жены

«Обратил внимание на такой момент: казахские ребята практически всегда гуляют с казашками, хотя русских девушек тут полно», — отметил мужчина в своём Дзен-блоге «Где нам жить». За разъяснением он обратился к местным жителям. Причины, по его словам, оказались куда глубже, чем просто внешняя привлекательность, передает Caravan.kz.

«Русские девчонки зачастую не против встречаться с казахами, но такие отношения редко доходят до брака. Главная причина заключается в необходимости одобрения со стороны семьи», — написал он.

«Даже молодые, современные казахи безоговорочно подчиняются родителям, которые считают неправильным, когда мужчина исповедующий ислам, берет в жены девушку, исповедующую другую религию или подавно — атеистку», — заметил он.

«Конечно, исключения есть, причем их достаточно, но основная масса продолжает жениться на своих землячках, казашках. Кстати, вопрос к читательницам: вышли бы вы замуж за казаха, если речь идет про современного, ухоженного и стильного представителя этой нации?» — заключил турист.

«Казахи неохотно берут русских девушек в жены. Оказалось, наши девушки в Казахстане — товар невостребованный», — таким громким заявлением поделился российский турист, который уже два месяца живет в Астане.Иными словами, считает автор, корни этой проблемы лежат в религиозных и культурных особенностях, которые занимают важную роль в казахском обществе.Блогер рассказал, что казахи, исповедующие ислам, часто слушают мнения своих родителей, в особенности в вопросах брака.Отсюда, по его словам, и вывод о неохоте казахов жениться на русских девушках из-за религиозных убеждений.