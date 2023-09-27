Легенда "Милана" стал советником президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил звездного футболиста Андрея Шевченко своим новым внештатным советником, передает Tengri Sport.



О назначении сообщает официальный сайт президента Украины.



"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.



В документе не уточняется, в чем заключаются обязанности нового внештатного советника.



Добавим, что Шевченко является обладателем "Золотого мяча", а звездный период его карьеры связан с итальянским "Миланом", английским "Челси" и киевским "Динамо".



Известный бомбардир в период с 2016 по 2021 год возглавлял сборную Украины. На последнем чемпионате Европы Шевченко с национальной командой дошел до 1/4 финала.