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Легенда "Милана" стал советником президента Украины

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Легенда "Милана" стал советником президента Украины
Фото: instagram.com/andriyshevchenko /zelenskiy_official/
Президент Украины Владимир Зеленский назначил звездного футболиста Андрея Шевченко своим новым внештатным советником, передает Tengri Sport.

О назначении сообщает официальный сайт президента Украины.

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

В документе не уточняется, в чем заключаются обязанности нового внештатного советника.

Добавим, что Шевченко является обладателем "Золотого мяча", а звездный период его карьеры связан с итальянским "Миланом", английским "Челси" и киевским "Динамо".

Известный бомбардир в период с 2016 по 2021 год возглавлял сборную Украины. На последнем чемпионате Европы Шевченко с национальной командой дошел до 1/4 финала.


Источник: Tengrinews.kz
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