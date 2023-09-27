Украина выдала Казахстану осужденного за мошенничество

"Судом указанный гражданин в 2017 году признан виновным за совершение мошенничества в особо крупном размере и осужден к условному сроку. В 2019 году гражданин М., нарушив возложенные на него судом ограничения, в целях уклонения от отбывания наказания скрылся и был объявлен в розыск", - говорится в сообщении официального представителя Генпрокуратуры.

"Сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии посольств Республики Казахстан в Украине, Молдове и Турции гражданин М. экстрадирован в нашу страну. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны", - говорится в сообщении официального представителя Генпрокуратуры Казахстана.

Осужденный за мошенничество экстрадирован из Украины в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Казахстана Дархана Дүйсембая.Министерство юстиции Украины приняло решение о выдаче Казахстану гражданина М., уклонившегося от исполнения приговора казахстанского суда.По официальным данным, в августе этого года разыскиваемый был задержан на территории Украины правоохранительными органами данной страны.Ранее из Турции экстрадировали гражданина Казахстана, который 9 лет находился в международном розыске. Он подозревается в хищении у строительных компаний около 1 миллиарда тенге, в том числе предназначенных для строительства больницы.