Пассажир пытался выпрыгнуть из летящего самолета

Пассажир индийской авиакомпании IndiGo из-за депрессии пытался открыть аварийную дверь летящего самолета и выпрыгнуть из него, передает Tengritravel.kz со ссылкой на The New York Post.По информации издания, инцидент произошел в Индии на рейсе, который летел из Гувахати в Агарталу. Во время полета 41-летний Бисваджит Дебнатх резко встал и направился открывать дверь аварийного выхода. Увидев это, пассажиры и члены экипажа бросились останавливать его, но мужчина сопротивлялся. Попутчики помогли бортпроводникам удерживать его до тех пор, пока самолет благополучно не приземлился. По прибытии на место назначения индийца арестовала полиция.Оказалось, что Дебнатх долгое время боролся с депрессией. Именно этим объясняется шокирующий поступок мужчины. Его теперь обвиняют в создании угрозы пассажирам, коих на рейсе было свыше 180 человек, и нападении на членов экипажа.Напомним, это не первый случай, когда пассажиры создавали аварийные ситуации. Ранее подобный инцидент произошел на рейсе авиакомпании Delta, летевшем из Лос-Анджелеса в Сиэтл. Мужчина открыл дверь, когда воздушное судно уже выруливало на взлетно-посадочную полосу.