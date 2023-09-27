«Сокровище падает в руки»: в России ошеломлены получением фигуристки гражданства Казахстана

«Для меня это вообще необъяснимая история. Проблема в том, что Казахстан ее не упрашивал получать свое гражданство и никто в Казахстане ее не ждал. Они даже не понимают, какое сокровище им падает с неба само в руки, потому что у них руки и не подставлены для ловли этого сокровища. У них сейчас свои казахские дела в федерации, там у них серьезное брожение: перестановки, смена руководства. И тут бабах!

Соня Самоделкина решила получить казахский паспорт, и, получается, в Россию ей путь заказан и она должна выступать за Казахстан, а Казахстан вообще не понимает, что с ней делать. Вот тут возникает вопрос: ребят, а зачем? Вас никто не упрашивал, не приглашал. Обычно ведутся переговоры какие-то, переманивают, предлагают условия для тренировок. А тут вообще никаких договоренностей между семьей Самоделкиной и федерацией Казахстана. Она получает гражданство, и дальше что?» - заявил Журанков.