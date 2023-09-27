«Сокровище падает в руки»: в России ошеломлены получением фигуристки гражданства Казахстана

Спортивный комментатор Александр Журанков высказался о принятии российской фигуристкой Софьей Самоделкиной гражданства Казахстана, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на sports.kz.
Комментатор отметил, что для него эта новость стала как гром среди ясного неба.
«Для меня это вообще необъяснимая история. Проблема в том, что Казахстан ее не упрашивал получать свое гражданство и никто в Казахстане ее не ждал. Они даже не понимают, какое сокровище им падает с неба само в руки, потому что у них руки и не подставлены для ловли этого сокровища. У них сейчас свои казахские дела в федерации, там у них серьезное брожение: перестановки, смена руководства. И тут бабах!
Соня Самоделкина решила получить казахский паспорт, и, получается, в Россию ей путь заказан и она должна выступать за Казахстан, а Казахстан вообще не понимает, что с ней делать. Вот тут возникает вопрос: ребят, а зачем? Вас никто не упрашивал, не приглашал. Обычно ведутся переговоры какие-то, переманивают, предлагают условия для тренировок. А тут вообще никаких договоренностей между семьей Самоделкиной и федерацией Казахстана. Она получает гражданство, и дальше что?» - заявил Журанков.