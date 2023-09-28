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Китайские хакеры украли 60 тысяч писем чиновников Госдепа США - СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:36
Китайские хакеры украли 60 тысяч писем чиновников Госдепа США - СМИ
Фото: pexels.com
Китайские хакеры, взломавшие в этом году почтовую платформу Microsoft, украли десятки тысяч электронных писем с учетных записей Государственного департамента США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Engadget.

По словам сотрудника, присутствовавшего на брифинге IТ-специалистов Госдепартамента, с 10 учетных записей Госдепартамента было похищено 60 тысяч электронных писем. Девять из них работали в отделе Восточной Азии и Тихоокеанского региона, а один - в отделе Европы.


По данным брифинга, сотрудники Госдепартамента, чьи учетные записи были взломаны, в основном занимались вопросами индо-тихоокеанской дипломатии.

В июле американские официальные лица и компания Microsoft заявили, что связанные с китайским государством хакеры с мая получили доступ к учетным записям электронной почты примерно в 25 организациях, включая Министерство торговли и Государственный департамент США. Масштабы взлома остаются неясными. Утверждения США о том, что за взломом стоит Китай, обострили и без того напряженные отношения между странами, поскольку Пекин отверг эти обвинения.

Масштабный взлом привлек внимание к огромной роли Microsoft в предоставлении IТ-услуг правительству США. По словам участников брифинга, Государственный департамент начал переходить на "гибридные" среды с несколькими компаниями-поставщиками и более активно внедрять многофакторную аутентификацию в рамках мер по защите своих систем. По данным брифинга, хакеры взломали устройство инженера Microsoft, что позволило им проникнуть в учетные записи электронной почты Госдепартамента.


Источник: Tengrinews.kz
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