Республика Нагорный Карабах прекратит существование к началу 2024 года

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорится в указе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года, передает Tengrinews.kz.Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящемуся за пределами республики, после вступления данного указа в силу предписано ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, чтобы затем самостоятельно решить, оставаться ли в регионе.Указ вступает в силу сразу после публикации.Позже бывший министр иностранных дел непризнанного Нагорного Карабаха, советник президента республики Давид Бабаян принял решение сдаться властям Азербайджана."Вы все знаете, что я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши", - сообщил Бабаян на своей странице в Facebook.Напомним, 19 и 20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе. В результате власти непризнанной республики согласились сложить оружие и расформировать "Армию обороны Нагорного Карабаха".