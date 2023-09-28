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Республика Нагорный Карабах прекратит существование к началу 2024 года

Просмотров:36 Опубликовано: Сегодня, 12:06
Республика Нагорный Карабах прекратит существование к началу 2024 года
Фото ©РИА Новости
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года, передает Tengrinews.kz.

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорится в указе.


Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящемуся за пределами республики, после вступления данного указа в силу предписано ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, чтобы затем самостоятельно решить, оставаться ли в регионе.

Указ вступает в силу сразу после публикации.

Позже бывший министр иностранных дел непризнанного Нагорного Карабаха, советник президента республики Давид Бабаян принял решение сдаться властям Азербайджана.

"Вы все знаете, что я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши", - сообщил Бабаян на своей странице в Facebook.

Напомним, 19 и 20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе. В результате власти непризнанной республики согласились сложить оружие и расформировать "Армию обороны Нагорного Карабаха".


Источник: Tengrinews.kz
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