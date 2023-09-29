Черный ход в Россию: зачем автостроители массово бегут в Казахстан

Большинство компаний, присутствующих на российском автомобильном рынке, по не вполне понятным причинам стремится закрепиться в Казахстане. Вот недавно снова пришло сообщение об очередном прожекте в этом направлении — АВТОВАЗ собрался возобновить производство в этой стране. Портал «АвтоВзгляд» проследил за тем, кому в конце концов помог «северный ветер», дующий из России в сторону прикаспийских степей.
Перспективные планы АВТОВАЗа не стал скрывать от заинтересованной общественности его глава Максим Соколов: «Мы рассчитываем, что если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим. Но объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана».
Ничего удивительного — автомобили LADA в Казахстане уже выпускались до пертурбаций прошлого года. С конвейера «СарыаркаАвтоПром» сходили Granta, Niva и Vesta, пользовавшиеся спросом у небогатых казахов из-за своей относительно невысокой цены. Расширение собственного производства и рынков сбыта — почти всегда благо, и стремление вернуть утраченные по форс-мажорным обстоятельствам позиции не вызывает удивления.Через заднее крыльцо
Гораздо менее очевидны мотивы других производителей, которые и в мыслях не держат мечты об экспансии, а напротив — сознательно выбирают в ущерб себе менее емкий рынок. За примерами далеко ходить не надо. Полтора месяца назад Kia по-тихому перерегистрировала в Казахстане свою дочернюю структуру — ООО «Kia Россия и СНГ в Республике Казахстан». Долго и настойчиво руководство Hyundai пыталось убедить США, что производство в России для компании жизненно важно, умоляло об индульгенции.
Фото производителя.
Не убедило и не умолило. Пришлось искать способ просочиться через черный ход в дом, куда не пускают с парадного. Чем закончится эта «хитрая» авантюра, мы вскоре будем иметь счастье наблюдать. Однако можно заранее сказать, что надувать таким нехитрым способом американцев означает нарваться со стопроцентной вероятностью на вторичные санкции.
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