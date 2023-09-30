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Массовый исход армян: почти 100 тысяч человек бежали из Карабаха

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Массовый исход армян: почти 100 тысяч человек бежали из Карабаха
© РИА Новости
Число беженцев из Нагорного Карабаха, по данным правительства Армении, превысило 90 тысяч человек. Это три четверти населения непризнанной республики, власти которой объявили о прекращении ее существования с 1 января, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

ООН призывает сделать все возможное для защиты фундаментальных прав людей. Гуманитарные организации бьют тревогу и отмечают, что к такому исходу гражданского населения подготовиться было невозможно.

"Мы слышали о таких проблемах, как гипертония, недоедание, люди, нуждающиеся в первой помощи, пожилых, людях с хроническими заболеваниями, нуждающихся в уходе... Поэтому мы спрашиваем очень конкретно, что им нужно. Есть некоторые острые потребности, которые мы собираемся удовлетворить, обеспечить дополнительные поставки. Но есть также среднесрочные и долгосрочные потребности. К ним относятся амбулаторная помощь и организация скорой медицинской помощи", - заявил специальный посланник ВОЗ в Европе Робб Батлер.


Беженцы из Нагорного Карабаха рассказывают, что были вынуждены буквально бросить все и уехать, и пока не понимают, как они будут жить.

"Я не успела взять даже паспорт, потому что в этот момент дома были свекровь и муж-инвалид. Мы едва успели их забрать, и все", - заявила армянская беженка.


"Я переехал в Степанакерт. Оставил все, не смог ничего взять. Все что стоит миллионы армянских драмов. Я смог взять только минимум, чтобы успеть бежать", - сказал пожилой армянин.


Правительство Армении объясняет массовый исход этническими чистками в Нагорном Карабахе после сдачи региона под контроль Азербайджана. Официальный Баку обещал обеспечить права армян и не допускать насилия.

В условиях, когда Баку возвращает себе контроль над Нагорным Карабахом, некоторые местные чиновники предсказывают, что, возможно, все армянское население Карабаха - 100-120 тысяч человек - может попытаться покинуть эту территорию, опасаясь геноцида и не желая жить в Азербайджане.



Источник: Tengrinews.kz
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