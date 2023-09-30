Экономист назвал самый эффективный способ накопить деньги

"Это должен быть платеж непременный, как налоги, как за квартиру, не надо ждать и смотреть, что у вас останется в конце месяца", - сказал кандидат экономических наук.

"Когда ты уже сформировал какую-то подушку, сразу положи ее в доходный актив, хотя бы на вклад в банк. Пусть это небольшие проценты, но все равно это проценты, какой-то доход. Потом, когда ты уже сделал подушку и слегка освоил финансовую грамотность, можно привлекать другие инструменты, например, приобщаться к операциям на рынке ценных бумаг, хотя бы через индивидуальные инвестиционные счета", - подытожил Беляев.

Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру" рассказал, как наиболее эффективно откладывать деньги, передает Tengri Life.Он отметил, что способа моментально накопить средства в больших масштабах для людей с невысоким заработком не существует. Поэтому, чтобы сформировать накопления без ущерба для текущего потребления, необходимо отправлять в копилку 10 процентов от любого дохода. При этом средства важно откладывать на определенный счет сразу после получения зарплаты.Специалист посоветовал рационально использовать свои денежные средства, избегать эмоциональных покупок и соизмерять с доходами крупные обязательные покупки.Также экономист рекомендовал изучить информацию о налоговых вычетах и пользоваться всеми возможными скидками.