Экономист назвал самый эффективный способ накопить деньги

Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру" рассказал, как наиболее эффективно откладывать деньги, передает Tengri Life.
Он отметил, что способа моментально накопить средства в больших масштабах для людей с невысоким заработком не существует. Поэтому, чтобы сформировать накопления без ущерба для текущего потребления, необходимо отправлять в копилку 10 процентов от любого дохода. При этом средства важно откладывать на определенный счет сразу после получения зарплаты.
"Это должен быть платеж непременный, как налоги, как за квартиру, не надо ждать и смотреть, что у вас останется в конце месяца", - сказал кандидат экономических наук.
Специалист посоветовал рационально использовать свои денежные средства, избегать эмоциональных покупок и соизмерять с доходами крупные обязательные покупки.
Также экономист рекомендовал изучить информацию о налоговых вычетах и пользоваться всеми возможными скидками.
"Когда ты уже сформировал какую-то подушку, сразу положи ее в доходный актив, хотя бы на вклад в банк. Пусть это небольшие проценты, но все равно это проценты, какой-то доход. Потом, когда ты уже сделал подушку и слегка освоил финансовую грамотность, можно привлекать другие инструменты, например, приобщаться к операциям на рынке ценных бумаг, хотя бы через индивидуальные инвестиционные счета", - подытожил Беляев.
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