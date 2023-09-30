Отец Илона Маска назвал безудержной чушью его биографию

"Всем, что (Илон Маск) из себя представляет, он обязан мне. Я говорю это со смирением. Я сделал все возможное. Эта книга - неправда. Это материал для пьесы. Я написал автору по электронной почте и сказал ему об этом", - заявил отец миллиардера.

Эррол Маск, отец основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска, назвал безудержной чушью его биографию, написанную Уолтером Айзексоном, рассказывает Tengri Life со ссылкой на lenta.ru.Речь идет о книге под названием "Илон Маск".Как отмечается, 77-летний южноафриканский инженер заявил, что приведенные в данной работе выводы не соответствуют действительности.В том числе Эррол Маск опроверг мнение о том, что его сложные отношения с сыном стали причиной проблем в личной жизни основателя компании SpaceX.Как отмечает издание, в книге Уолтера Айзексона "Илон Маск" также говорилось, что американский миллиардер Илон Маск подозревал у себя биполярное расстройство. При этом его мать Мэй Маск рассказала о наличии у сына признаков аутизма.Также отмечалось, что в 2001 году миллиардер купил учебно-боевой самолет Аэро Л-39 "Альбатрос", который стоял на вооружении в Советском Союзе и других странах Варшавского договора. Он налетал на Л-39 и других самолетах около 500 часов, однако затем это занятие ему наскучило.