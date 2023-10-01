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Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения против Гульнары Каримовой

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 08:13
Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения против Гульнары Каримовой
Гульнара Каримова. Фото: пресс-служба Гульнары Каримовой.
Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения против Гульнары Каримовой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Газету.uz.

Дочь бывшего президента Узбекистана обвиняют в руководстве международной преступной организацией, отмывании денег, получении взяток и подделке документов. Прокуратура Швейцарии требует конфискации активов на сумму около 480 миллионов долларов.

Как отмечают СМИ, расследование прокуратуры Швейцарии началось в 2012 году.

Согласно обвинительному заключению, с 2001 по 2013 год Гульнара Каримова создала и руководила иерархической преступной организацией под названием "Офис", в которую вошли несколько десятков человек и большое количество компаний. В Швейцарии эта организация предположительно начала свою деятельность в 2005 году, чтобы, как отмечает прокуратура страны, скрыть капитал, полученный от преступных операций, на счетах и в сейфах швейцарских банков, а также через покупку недвижимости.

Как утверждается в обвинительном заключении, иностранные компании, желающие войти и работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, "были обязаны давать взятки Гульнаре Каримовой через компании "Офиса", чтобы получить через нее разрешение.

"Гульнара Каримова таким образом использовала свой двойной статус — как дочь президента и как узбекский госслужащий, что позволяло ей оказывать неограниченное воздействие на государственных чиновников, когда дело касалось разрешения компаниям войти в телекоммуникационный сектор и работать в нем", — отмечается в документе прокуратуры.


Гульнара Каримова в Узбекистане в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года ее осудили еще на 13 лет и 4 месяца "по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах".

Как отмечает Газета.uz, общая сумма активов во Франции, США, Латвии и других странах, относящихся к Каримовой и возглавляемой ею преступной группе, оценивается почти в 1,4 миллиарда долларов. Узбекистан пытается вернуть эти средства.


Источник: Tengrinews.kz
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