Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 01 Октября
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.47 KZT
  • €1 = 503.51 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

На грани шатдауна: Конгресс США принял временный бюджет

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 08:53
На грани шатдауна: Конгресс США принял временный бюджет
Фото: elements.envato.com
Конгресс США одобрил законопроект о временном бюджете, направленный на избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна), передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт верхней палаты американского парламента.

Проект бюджета, рассчитанный на 45 дней, включает в себя расходы на функционирование государственных органов, а также помощь при стихийных бедствиях, однако в нем нет средств на поддержку Украины.


В Палате представителей за документ, предложенный республиканцем Кевином Маккарти, проголосовали 335 законодателей, против - 209. В Сенате инициативу поддержали 88 законодателей, 9 выступили против. Теперь проект передан на подпись президенту США Джо Байдену, который должен успеть утвердить его до полуночи 1 октября, чтобы избежать наступления шатдауна.

Приостановка работы правительства США, как отмечается, может привести к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика