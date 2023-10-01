На грани шатдауна: Конгресс США принял временный бюджет

Проект бюджета, рассчитанный на 45 дней, включает в себя расходы на функционирование государственных органов, а также помощь при стихийных бедствиях, однако в нем нет средств на поддержку Украины.

Конгресс США одобрил законопроект о временном бюджете, направленный на избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна), передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт верхней палаты американского парламента.В Палате представителей за документ, предложенный республиканцем Кевином Маккарти, проголосовали 335 законодателей, против - 209. В Сенате инициативу поддержали 88 законодателей, 9 выступили против. Теперь проект передан на подпись президенту США Джо Байдену, который должен успеть утвердить его до полуночи 1 октября, чтобы избежать наступления шатдауна.Приостановка работы правительства США, как отмечается, может привести к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.