На грани шатдауна: Конгресс США принял временный бюджет

Конгресс США одобрил законопроект о временном бюджете, направленный на избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна), передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт верхней палаты американского парламента.
Проект бюджета, рассчитанный на 45 дней, включает в себя расходы на функционирование государственных органов, а также помощь при стихийных бедствиях, однако в нем нет средств на поддержку Украины.
В Палате представителей за документ, предложенный республиканцем Кевином Маккарти, проголосовали 335 законодателей, против - 209. В Сенате инициативу поддержали 88 законодателей, 9 выступили против. Теперь проект передан на подпись президенту США Джо Байдену, который должен успеть утвердить его до полуночи 1 октября, чтобы избежать наступления шатдауна.
Приостановка работы правительства США, как отмечается, может привести к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.
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