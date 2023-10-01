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ЛАДА.kz » Новости Мира

В Турции сообщили о попытке теракта

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 13:12
В Турции сообщили о попытке теракта
Фото: Benoit Tessier / Reuters
В столице Турции Анкаре утром 1 октября произошла попытка теракта возле главного управления безопасности МВД страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая, передает телеканал A Haber.

По словам Ерликая, двое террористов подъехали к воротам управления и совершили взрыв. В результате один из них погиб, второй был нейтрализован.

Двое сотрудников МВД получили легкие ранения, уточнил он. Министр назвал пострадавших героями и пожелал им скорейшего выздоровления.

Ерликая отметил, что власти будут продолжать борьбу, «пока последний террорист не будет нейтрализован».

Взрывотехники провели контролируемый взрыв подозрительного пакета возле здания МВД, уточняет ТАСС со ссылкой на канал. Эксперты изучают место происшествия, чтобы найти подозрительные предметы или бомбы. Любой подозрительный объект в районе будут подрывать, а автомобиль, на котором террористы подъехали к МВД, изучат. В районе также глушат все радиосигналы, чтобы исключить дистанционный подрыв бомбы. Часть вещей, находившихся в автомобиле, также уничтожили контролируемым взрывом.

Ранее утром 1 октября стало известно, что возле здания МВД Турции в районе Кызылай города Анкара прогремел взрыв. Дороги в районе перекрыли, на место прибыли сотрудники президентской охраны.


Источник: lenta.ru
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