"Глобальное кипение": ученые предупредили о климатическом кризисе

Ученые предупредили о начале эры "глобального кипения" на планете, передает Tengrinews.kz со ссылкой на SciTechDaily.



В 2023 году на Землю обрушились интенсивные волны тепла, невероятная жара на суше и в океане, а также масштабные лесные пожары. Исследователи полагают, что это еще не все - Земля, вероятно, вступила в эру "глобального кипения".



Климатический кризис достигает беспрецедентного уровня остроты, поскольку глобальные температуры взлетают до рекордных отметок, а июль 2023 года стал еще одной тревожной вехой - его признали самым жарким за всю историю наблюдений. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш, то, что сегодня происходит с климатом с уверенностью можно назвать "катастрофой для всей планеты". Более того, ученые полагают, что Земля уже перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения".



Эти тревожные прогнозы также были подтверждены недавними выводами команды профессора Цинсян Ли из Школы атмосферных наук Университета Сунь Ятсена. Работа исследователей основана на глобальном наборе данных по объединенной призменной температуре Китая 2.0 (CMST 2.0).



В ходе исследования команда профессора Ли проанализировала набор данных CMST 2.0 и обнаружила, что первое полугодие 2023 года уже стало третьим самым жарким за всю историю наблюдений, совсем немного отстав от самого жаркого в 2016 году и второго самого теплого в 2020 году. Данные также свидетельствуют о том, что глобальные средние температуры поверхности моря также рекордно выросли в апреле, на суше температура воздуха достигла своего пика в июне. Все это привело к тому, что май стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений для глобальной средней приземной температуры.



Результаты исследования также свидетельствуют о том, что глобальная приземная температура в дальнейшем лишь продолжит расти во втором полугодии 2023 года. Ученые считают, что на рост температуры повлияет сразу несколько факторов, в том числе:



- Эль-Ниньо;

- широкомасштабные лесные пожары.



По словам профессора Ли, учитывая текущую траекторию, результаты краткосрочного прогноза Эль-Ниньо, который сейчас господствует в Тихом океане, а также чрезвычайно активную фазу Атлантического много десятилетнего колебания (АМО), влияющее на глобальные приземные температуры, 2023 год вполне вероятно станет самым жарким за всю историю наблюдений. Более того, ученые полагают, что эта тенденция сохранится и дальше - простыми словами, в 2024 году, мы, вероятно, столкнемся с еще более интенсивными волнами тепла и более высокими температурами.