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Эрдоган выступил с резким заявлением в адрес Евросоюза

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 19:58
Эрдоган выступил с резким заявлением в адрес Евросоюза
© instagram/rterdogan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с очередным резким заявлением, которое касается темы отношений Анакары и Евросоюза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Анадолу".

В частности, Эрдоган призвал Брюссель отказаться от неконструктивной позиции в отношении Турции.

"Если ЕС откажется от несправедливой позиции, в первую очередь в визовом вопросе, то исправит ошибки. Если нет, то утратит право чего-либо ожидать от нас в политическом, социальном, экономическом и военном плане", - сказал он, выступая на открытии осенней сессии Великого Национального Собрания (парламента) Турции.


По словам турецкого лидера, Турция сдержала все обещания, данные ЕС, но блок не выполнил почти ни одного из своих обещаний Анкаре.

Он отметил, что несмотря на смену администраций в Брюсселе, не произошло каких-либо изменений в пристрастном отношении Евросоюза к Анкаре. Президент подчеркнул, что такая позиция является несправедливой и несовместимой с принципом соблюдения соглашений.

"Они совершают несправедливость за несправедливостью по отношению к нашей стране, используя подход, игнорирующий принципы, правила и процессы, изложенные ими на бумаге. Турция не возлагает никаких надежд на Евросоюз, у дверей которого нас заставили ждать 60 лет", - заявил Эрдоган.


В своей речи президент Турции также прокомментировал воскресный теракт в Анкаре. Он заявил, что террористы, пытающиеся разрушить мир и безопасность в Турции, никогда не достигнут своих целей. Эрдоган подчеркнул, что "возрождение FETÖ и ей подобных террористических организаций в Турции невозможно".

Турция уже 24 года является официальным кандидатом на вступление в ЕС, но в последние годы переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства Евросоюза относительно нарушений прав человека и уважения к верховенству права. Эрдоган ранее не раз заявлял, что Запад десятки лет не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС.


Источник: Tengrinews.kz
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