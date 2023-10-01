Эрдоган выступил с резким заявлением в адрес Евросоюза

"Если ЕС откажется от несправедливой позиции, в первую очередь в визовом вопросе, то исправит ошибки. Если нет, то утратит право чего-либо ожидать от нас в политическом, социальном, экономическом и военном плане", - сказал он, выступая на открытии осенней сессии Великого Национального Собрания (парламента) Турции.

"Они совершают несправедливость за несправедливостью по отношению к нашей стране, используя подход, игнорирующий принципы, правила и процессы, изложенные ими на бумаге. Турция не возлагает никаких надежд на Евросоюз, у дверей которого нас заставили ждать 60 лет", - заявил Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с очередным резким заявлением, которое касается темы отношений Анакары и Евросоюза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Анадолу".В частности, Эрдоган призвал Брюссель отказаться от неконструктивной позиции в отношении Турции.По словам турецкого лидера, Турция сдержала все обещания, данные ЕС, но блок не выполнил почти ни одного из своих обещаний Анкаре.Он отметил, что несмотря на смену администраций в Брюсселе, не произошло каких-либо изменений в пристрастном отношении Евросоюза к Анкаре. Президент подчеркнул, что такая позиция является несправедливой и несовместимой с принципом соблюдения соглашений.В своей речи президент Турции также прокомментировал воскресный теракт в Анкаре. Он заявил, что террористы, пытающиеся разрушить мир и безопасность в Турции, никогда не достигнут своих целей. Эрдоган подчеркнул, что "возрождение FETÖ и ей подобных террористических организаций в Турции невозможно".Турция уже 24 года является официальным кандидатом на вступление в ЕС, но в последние годы переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства Евросоюза относительно нарушений прав человека и уважения к верховенству права. Эрдоган ранее не раз заявлял, что Запад десятки лет не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС.