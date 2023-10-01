В сети опубликовали завещание Евгения Пригожина

"Все мое имущество, какое на момент моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, а также имущество, которое может быть приобретено мною в будущем, <...> завещаю Пригожину Павлу Евгеньевичу", - сказано в документе.

В сети опубликовали завещание погибшего руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на News.ru.Согласно документу, датированному 2 марта 2023 года, все имущество бизнесмен завещал своему 25-летнему сыну Павлу.Согласно условиям завещания Павел должен за счет наследства "обеспечить достойное существование" вдове Пригожина, его дочерям и матери - Виолетте Пригожиной. Ей же полагается 10 процентов наследства как пенсионерке.Также сын бывшего владельца ЧВК "Вагнер" намерен взыскать все долги перед отцом. Главный долг - министерство обороны России должно "Конкорду" не менее 75-80 миллиардов рублей.В воскресенье, 1 октября, исполняется 40 дней со дня гибели Евгения Пригожина, который погиб 23 августа в авиакатастрофе. В этот день, как пишет "Фонтанка", на Пороховское кладбище в Петербурге, где похоронен бизнесмен, приехала его мать Виолетта Кировна. Она вместе со священником посетила семейное место захоронения.