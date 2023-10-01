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На выборах в одной из стран НАТО победила "пророссийская" партия

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:59
На выборах в одной из стран НАТО победила "пророссийская" партия
Экс-премьер Словакии Роберт Фицо. © The Slovak Spectator
На парламентских выборах в Словакии победила левая оппозиционная партия "Курс-социальная демократия" (SMER). Она набрала почти 23 процента голосов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

Конкуренты из либеральной "Прогрессивной Словакии" получили около 18 процентов. Ее лидер вице-председатель Европейского парламента Михал Шимечка назвал такие итоги "плохой новостью для страны". Пятипроцентный порог преодолели еще пять политических объединений.

Победившую партию "Курс - социальная демократия" во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо критикуют за популистские и пророссийские взгляды.

Так, в случае прихода к власти, Фицо обещал прекратить оказывать военную помощь Украине. Учитывая результаты выборов, его называют наиболее вероятным кандидатом на пост нового словацкого правительства. Правда, оно скорее всего будет коалиционным, так как ни одна из партий не сумела набрать необходимого большинства голосов.

Фицо заявлял, что "у людей в Словакии есть проблемы побольше, чем Украина", и его партия "не меняет мнение относительно готовности помочь Украине гуманитарным путем". "Мы готовы помочь в восстановлении государства. Но вы знаете наше мнение относительно вооружения для Украины", - сказал политик.






Источник: Tengrinews.kz
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