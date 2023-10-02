Крупнейшее в Европе газовое месторождение закрыли из-за землетрясений

Нидерланды остановили добычу на крупнейшем в Европе газовом месторождении в провинции Гронинген. Об этом власти страны сообщили в воскресенье, 1 октября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



Несмотря на остановку добычи, 11 скважин останутся открытыми еще на год - на случай "суровой зимы".



"Из-за неопределенной международной ситуации" добывать здесь газ можно будет еще в течение года "в очень исключительных ситуациях", объяснило правительство - например, при "очень сильных холодах" или в случае нехватки газа. К октябрю 2024 года последние 11 скважин будут "навсегда закрыты".



Добыча газа в Гронингене последовательно сокращалась последние годы. В 2021 году на месторождении было добыто всего 4,5 миллиарда кубометров газа. В предыдущие годы добывалось более 20 миллиардов кубометров. Власти планировали закрыть месторождение еще в прошлом году, но отложили этот шаг из-за российского вторжения в Украину и последовавшим за этим энергетическим кризисом в Европе.



Решение закрыть месторождение было принято из-за регулярных землетрясений, происходящих в регионе, причиной которых назвали добычу газа. В 2013 году добыча на месторождении была увеличена почти до 54 миллиардов кубометров, хотя годом ранее Гронинген пострадал от самого сильного землетрясения в истории региона.



После еще одного сильного землетрясения в 2018 году правительство Нидерландов решило прекратить все производство. Всего с 1986 года добыча газа в Гронингене стала причиной около 1600 землетрясений. Были повреждены десятки тысяч зданий и пострадали около 100 тысяч человек, говорится в парламентском отчете.