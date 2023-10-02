Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 02 Октября
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.47 KZT
  • €1 = 503.51 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Крупнейшее в Европе газовое месторождение закрыли из-за землетрясений

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 07:59
Крупнейшее в Европе газовое месторождение закрыли из-за землетрясений
© NS Energy
Нидерланды остановили добычу на крупнейшем в Европе газовом месторождении в провинции Гронинген. Об этом власти страны сообщили в воскресенье, 1 октября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Несмотря на остановку добычи, 11 скважин останутся открытыми еще на год - на случай "суровой зимы".

"Из-за неопределенной международной ситуации" добывать здесь газ можно будет еще в течение года "в очень исключительных ситуациях", объяснило правительство - например, при "очень сильных холодах" или в случае нехватки газа. К октябрю 2024 года последние 11 скважин будут "навсегда закрыты".

Добыча газа в Гронингене последовательно сокращалась последние годы. В 2021 году на месторождении было добыто всего 4,5 миллиарда кубометров газа. В предыдущие годы добывалось более 20 миллиардов кубометров. Власти планировали закрыть месторождение еще в прошлом году, но отложили этот шаг из-за российского вторжения в Украину и последовавшим за этим энергетическим кризисом в Европе.

Решение закрыть месторождение было принято из-за регулярных землетрясений, происходящих в регионе, причиной которых назвали добычу газа. В 2013 году добыча на месторождении была увеличена почти до 54 миллиардов кубометров, хотя годом ранее Гронинген пострадал от самого сильного землетрясения в истории региона.

После еще одного сильного землетрясения в 2018 году правительство Нидерландов решило прекратить все производство. Всего с 1986 года добыча газа в Гронингене стала причиной около 1600 землетрясений. Были повреждены десятки тысяч зданий и пострадали около 100 тысяч человек, говорится в парламентском отчете.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика