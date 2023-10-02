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Названы пять профессий, вызывающих болезнь Альцгеймера

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:06
Названы пять профессий, вызывающих болезнь Альцгеймера
Иллюстративное фото
Профессор Вегард Скирбекк, один из авторов нового исследования, отметил, что работа, проведенная его командой, не только выявила специальности, которых стоит избегать, если есть возможность выбора, но и подтвердила парадокс физической активности. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на Men Today.

Согласно полученным данным, постоянная работа в профессии, связанной со средней или высокой физической нагрузкой, увеличивает риск нарушений таких характеристик работы мозга, как память, ориентация в пространстве и ряд других.

Список профессий, разрушающих интеллект и вызывающих ускоренное старение мозга, включает в себя:

- младших медсестер,
- фермеров,
- животноводов,
- воспитателей,
- продавцов.

Ученые проанализировали данные 7005 участников программы HUNT4 70+ – одного из крупнейших в мире популяционных исследований деменции. Из этой группы у 902 человек была диагностирована деменция в более позднем возрасте, а 2407 страдали легкими когнитивными нарушениями (которые, как отметили авторы, не обязательно приводят к деменции).

Коллектив, изучавший эту проблему, обнаружил, что у людей, занятых на физически тяжелых работах, вероятность развития деменции примерно на 15,5 процентов выше по сравнению с 9 процентами у людей с низкой профессиональной физической нагрузкой. В отношении продавцов и санитарок (младших медсестер и нянь) большую роль в разрушении нервных клеток играли и такие факторы, как

отсутствие самостоятельности,
постоянное стояние,
жесткий рабочий график,
стресс,
более высокий риск выгорания.

"Занятия спортом в свободное время улучшают когнитивные функции. А физическая активность, связанная с работой, может привести к худшим когнитивным результатам", – сказал главный автор научной работы в интервью Sun.

Исследование проводилось в сотрудничестве с Норвежским национальным центром старения и здоровья и Центром старения Батлера Колумбийского университета, и его результаты опубликованы в научном издании Lancet.


Источник: tengrinews.kz
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