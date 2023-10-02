Названы пять профессий, вызывающих болезнь Альцгеймера

"Занятия спортом в свободное время улучшают когнитивные функции. А физическая активность, связанная с работой, может привести к худшим когнитивным результатам", – сказал главный автор научной работы в интервью Sun.



Профессор Вегард Скирбекк, один из авторов нового исследования, отметил, что работа, проведенная его командой, не только выявила специальности, которых стоит избегать, если есть возможность выбора, но и подтвердила парадокс физической активности. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на Men Today.Согласно полученным данным, постоянная работа в профессии, связанной со средней или высокой физической нагрузкой, увеличивает риск нарушений таких характеристик работы мозга, как память, ориентация в пространстве и ряд других.Список профессий, разрушающих интеллект и вызывающих ускоренное старение мозга, включает в себя:- младших медсестер,- фермеров,- животноводов,- воспитателей,- продавцов.Ученые проанализировали данные 7005 участников программы HUNT4 70+ – одного из крупнейших в мире популяционных исследований деменции. Из этой группы у 902 человек была диагностирована деменция в более позднем возрасте, а 2407 страдали легкими когнитивными нарушениями (которые, как отметили авторы, не обязательно приводят к деменции).Коллектив, изучавший эту проблему, обнаружил, что у людей, занятых на физически тяжелых работах, вероятность развития деменции примерно на 15,5 процентов выше по сравнению с 9 процентами у людей с низкой профессиональной физической нагрузкой. В отношении продавцов и санитарок (младших медсестер и нянь) большую роль в разрушении нервных клеток играли и такие факторы, какотсутствие самостоятельности,постоянное стояние,жесткий рабочий график,стресс,более высокий риск выгорания.Исследование проводилось в сотрудничестве с Норвежским национальным центром старения и здоровья и Центром старения Батлера Колумбийского университета, и его результаты опубликованы в научном издании Lancet.