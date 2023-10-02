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Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 16:48
Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
Иллюстративное фото
Американские исследователи из Университета Пенсильвании удостоены Нобелевской премии по медицине за разработку мРНК-вакцин от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Нобелевской премии.

Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2023 год были удостоены Дрю Вайсман и Каталин Карико из Университета Пенсильвании, чья работа легла в основу разработки мРНК-вакцин против коронавируса.

Нобелевскую премию по медицине присуждали в общей сложности уже 113 раз, до 2022 года включительно ее лауреатами становились 225 человек.

В 2022 году Нобелевскую премию по медицине получил шведский биолог Сванте Паабо. Он стал лауреатом за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека.

В 2021 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили американские исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Им вручили награду за открытие рецепторов, позволяющих человеческому телу ощущать температуру и прикосновения. В 2020 году лауреатами премии стали американские вирусологи Харви Олтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хаутон, внесшие существенный вклад в открытие вируса гепатита C.


Источник: tengrinews.kz
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