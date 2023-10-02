Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 02 Октября
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 478.35 KZT
  • €1 = 504.04 KZT
  • 1 RUB = 4.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Кто попадает в реестр лиц, нежелательных к въезду в Казахстан, ответили в МИД

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 16:58
Кто попадает в реестр лиц, нежелательных к въезду в Казахстан, ответили в МИД
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве иностранных дел сообщили, кто находится в списке нежелательных лиц к въезду в Казахстан передает корреспондент Tengrinews.kz.

"С начала войны (России с Украиной. - Прим.) МИД не ведет реестра лиц, кто в негативном ключе отзывался о Казахстане и проводил какие-то параллели между нами и Украиной?", - спросила журналист на брифинге в МИД.

"Естественно, мы этот список ведем. Но это рабочий список и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать", - заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

В кулуарах брифинга журналисты поинтересовались, какие меры принимаются в отношении данных лиц.

"Закрываются границы и этот человек не сможет заехать", - пояснил Смадияров.

Журналисты также спросили про российского эндокринолога, который ранее заявил, что "Россия будет вынуждена напасть на Казахстан". Представители СМИ поинтересовались, будет ли он добавлен в список персон нон грата.

"Большой привет от меня врачу-эндокринологу с большой миллионной аудиторией. Пусть лучше он людей лечит и занимается своей профессией нежели высказывает ненужные вещи. У нас с Россией очень хорошие отношения, добрососедкие и мы работаем как дружественные стратегические государства", - заявил Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика