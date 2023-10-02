Кто попадает в реестр лиц, нежелательных к въезду в Казахстан, ответили в МИД

"С начала войны (России с Украиной. - Прим.) МИД не ведет реестра лиц, кто в негативном ключе отзывался о Казахстане и проводил какие-то параллели между нами и Украиной?", - спросила журналист на брифинге в МИД.



"Естественно, мы этот список ведем. Но это рабочий список и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать", - заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.



"Закрываются границы и этот человек не сможет заехать", - пояснил Смадияров.



"Большой привет от меня врачу-эндокринологу с большой миллионной аудиторией. Пусть лучше он людей лечит и занимается своей профессией нежели высказывает ненужные вещи. У нас с Россией очень хорошие отношения, добрососедкие и мы работаем как дружественные стратегические государства", - заявил Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.



В Министерстве иностранных дел сообщили, кто находится в списке нежелательных лиц к въезду в Казахстан передает корреспондент Tengrinews.kz.В кулуарах брифинга журналисты поинтересовались, какие меры принимаются в отношении данных лиц.Журналисты также спросили про российского эндокринолога, который ранее заявил, что "Россия будет вынуждена напасть на Казахстан". Представители СМИ поинтересовались, будет ли он добавлен в список персон нон грата.