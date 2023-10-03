Смерть ребенка из-за отказа от переливания крови: уголовное дело возбудили в Кокшетау

"Я вам могу сказать, что данный случай действительно имел место, он зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка как действиям врачей, так и действиям родителей. Здесь нужен комплекс мероприятий, разобраться, почему это произошло. Первоначальные сведения: родители являются сторонниками определенного религиозного течения, поэтому действительно выступили против", - ответил Кожаев.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев прокомментировал смерть полуторагодовалого малыша в Кокшетау, передает корреспондент Tengrinews.kz.В реанимации многопрофильной областной детской больницы скончался полуторагодовалый малыш. Родители ребенка отказались от переливания крови из-за религиозных убеждений. В связи с этим на брифинге правительства журналисты поинтересовались у Марата Кожаева, возбуждено ли уголовное дело по данному факту и понесут ли родители ответственность за смерть ребенка.По словам чиновника, по данному делу была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, почему именно произошла эта смерть."Связано ли это именно с отказом или действиями врачей или эта смерть произошла от заболевания? Давайте дождемся результатов судебно-медицинской экспертизы, по которой дальше будут проводиться процессуальные действия", - заявил Кожаев, отвечая на вопросы журналистов.Как сообщил чиновник, в данный момент возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка.