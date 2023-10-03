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Одержимый секретом молодости миллиардер назвал пять способов прожить дольше

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 16:49
Одержимый секретом молодости миллиардер назвал пять способов прожить дольше
Instagram/@christianangermayer
Немецкий миллиардер Кристиан Ангермайер рассказал о способах, помогающих прожить дольше, передает Tengri Life со ссылкой на Insider.

Инвестор-миллиардер уже более двух десятилетий участвует в разработке высокотехнологичных лекарств нового поколения. Тем не менее он не рассчитывает только на научные открытия, а следует пяти правилам, которые, как ему кажется, повышают шансы на долгую жизнь.

"Если вы не делаете эти пять вещей, которые одновременно просты и сложны, тогда не ищите чудодейственное лекарство", — сказал Ангермайер.

Итак, вот его пять главных правил:

- Здоровый сон. По словам миллиардера, это самое эффективное, а главное - бесплатное средство для сохранения молодости;
- Общение с близкими людьми. "Вам нужна личная жизнь, — утверждает Ангермайер. — Научно доказано, что это вредно, если ее нет".
- Правильное питание. Миллиардер предлагает попробовать средиземноморскую диету, богатую овощами.
- Занятия спортом. Регулярные тренировки помогают сохранить здоровые тело и дух.
- Отказ от алкоголя и наркотиков. Если вы хотите прожить долго, то эти двое вам точно не попутчики.


Источник: tengrinews.kz
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