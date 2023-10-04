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Власти Азербайджана задержали экс-президентов Карабаха

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 09:41
Власти Азербайджана задержали экс-президентов Карабаха
Фото: apa.az
Служба государственной безопасности Азербайджана задержала и доставила в Баку бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, передает Tengrinews.kz со ссылкой на APA.

По данным агентства, также был задержан бывший спикер парламента Карабаха Давид Ишханян. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела.

Гукасян был лидером Карабаха в 1997–2007 годах, а Саакян стал его преемником и руководил непризнанной республикой в 2007–2020 годах. Ишханян был председателем Национального собрания НКР с августа 2023 года.

Напомним, ранее в Азербайджане суд арестовал бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна на четыре месяца.


Источник: Tengrinews.kz
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