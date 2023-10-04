Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 04 Октября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.59 KZT
  • €1 = 500.23 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

WhatsApp получил полезную возможность, которой до сих пор нет в Telegram

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 16:07
WhatsApp получил полезную возможность, которой до сих пор нет в Telegram
Фото из открытых источников
Популярный мессенджер WhatsApp тестирует разметку текста в сообщениях, передает Tengri Life со ссылкой на WABetaInfo.

Предполагается, что к тексту теперь можно будет добавить разметку. Например, оформить цитату отдельным блоком, и отметить два вида списка – в пунктах или нумерованный.

Новая функция появилась в свежей бета-версии WhatsApp 2.23.21.3 для Android.

Нововведение в первую очередь предназначено для владельцев WhatsApp-каналов, однако позже будет доступна остальным пользователям. В скором времени каждый сможет сделать сообщения более понятными и наглядными. Например, список покупок, перечень планов на день и так далее.

Любопытно, что в Telegram до сих пор так и не появилась разметка списков и цитат. Оформить список можно лишь добавив соответствующие символы вручную, а цитату получится выделить разве что курсивом.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика