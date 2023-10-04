WhatsApp получил полезную возможность, которой до сих пор нет в Telegram

Популярный мессенджер WhatsApp тестирует разметку текста в сообщениях, передает Tengri Life со ссылкой на WABetaInfo.



Предполагается, что к тексту теперь можно будет добавить разметку. Например, оформить цитату отдельным блоком, и отметить два вида списка – в пунктах или нумерованный.



Новая функция появилась в свежей бета-версии WhatsApp 2.23.21.3 для Android.



Нововведение в первую очередь предназначено для владельцев WhatsApp-каналов, однако позже будет доступна остальным пользователям. В скором времени каждый сможет сделать сообщения более понятными и наглядными. Например, список покупок, перечень планов на день и так далее.



Любопытно, что в Telegram до сих пор так и не появилась разметка списков и цитат. Оформить список можно лишь добавив соответствующие символы вручную, а цитату получится выделить разве что курсивом.