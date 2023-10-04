Спецоперация в Бишкеке: Камчы Кольбаев убит при задержании

По факту ГКНБ возбуждено уголовное дело по статьям "Создание организованной преступной группы", "Незаконный оборот оружия", "Покушение на убийство" УК КР. Проводятся неотложные следственные действия, врачами констатирована смерть Камчыбека Асанбека на месте от полученных пулевых ранений, жертв и пострадавших из числа сотрудников ГКНБ и гражданских лиц не имеется", - говорится в сообщении.

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана подтвердил агентству 24.kg информацию о ликвидации криминального авторитета Камчы Кольбаева (Камчыбека Асанбека), передает Tengrinews.kz.По данным ведомства, 4 октября в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение Камчыбека Асанбека в ресторане "Блондер Паб" в Бишкеке, где последний, игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия."В результате преступных действий Камчыбека Асанбека, посягавшего на жизнь и здоровье сотрудников ГКНБ с огнестрельным оружием, работниками спецподразделения ГКНБ был открыт ответный огонь на поражение.Отмечается, что ГКНБ также будет дана юридическая оценка действиям всех причастных к данному факту представителей группировки Камчыбека Асанбека.Ранее в СМИ появилась информация, что возле заведения "Блондер Паб" (теневым хозяином которого называют Камчы Кольбаева. - Прим. 24.kg), были слышны звуки выстрелов, там находились бойцы спецподразделения.Изначально сообщалось, что Кольбаева задержали и забрали в ГКНБ.Криминальный авторитет Камчыбек Асанбек подозревался в создании транснациональной преступной организации в Казахстане. Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела.Напомним, Камчы Кольбаева задержали 21 октября 2020 года. Ему вручили уведомление о подозрении по статье "Создание преступной организации или участие в ней" УК КР. Решением Бишкекского городского суда криминального авторитета отпустили под подписку о невыезде. ГКНБ объяснил, что Кольбаеву изменена мера пресечения в связи с тем, что родственники подозреваемого внесли на депозитный счет 49,6 миллиона сомов.Камчы Кольбаев считается самым известным криминальным авторитетом в Кыргызстане. Он является уроженцем Иссык-Кульской области. В июне 2011 года он был официально признан в США одной из ключевых фигур в международном наркобизнесе и занесен в список известного "Братского круга".