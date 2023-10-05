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Собаку Джо Байдена выгнали из Белого дома

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Собаку Джо Байдена выгнали из Белого дома
Фото из открытых источников
Двухлетняя немецкая овчарка по кличке Коммандер, принадлежащая президенту Джо Байдену, больше не живет в Белом доме. Собаке найдут новое место жительства из-за инцидентов с сотрудниками Секретной службы, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден Элизабет Александер подтвердила что собака больше не живет в Белом доме, сообщает UPI.

Семья президента США рассматривает дальнейшие шаги в отношении своего питомца, который был замешан почти в дюжине инцидентов с сотрудниками Секретной службы. Собака укусила нескольких работников.

"Президент и первая леди глубоко заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто охраняет их каждый день. Они благодарны за терпение и поддержку Секретной службе США и всем заинтересованным лицам, которые продолжают работать над решением проблемы. В настоящее время Коммандер не находится на территории Белого дома".Элизабет Александер


Байдены привезли Коммандера в Белый дом в декабре 2021 года, когда он был еще щенком. С тех пор пес успел покусать нескольких человек. По данным Секретной службы, за четыре месяца он совершил 10 нападений на людей.

Собаку убрали из Белого дома после 11 инцидента 25 сентября. Она вновь напала на агента Секретной службы.

Еще одну собаку по кличке Майор ранее отправили в дом Джо Байдена в Дэлавер. Причиной стали неоднократные случаи укусов.


Источник: zakon.kz
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