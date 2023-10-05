Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 05 Октября
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.44 KZT
  • €1 = 501.6 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Автомобили, отправленные в Казахстан из ЕС, оказались в России – расследование

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 17:14
Автомобили, отправленные в Казахстан из ЕС, оказались в России – расследование
Фото из открытых источников
Астана. 5 октября. КазТАГ – Автомобили, отправленные в Казахстан из Европейского союза (ЕС), оказались в России, выяснили журналисты Yle.

«С помощью радиомаяка журналисты Yle выяснили, как дорогие легковые автомобили вывозят из Финляндии в Россию на продажу. Незаконный экспорт нарушает наложенные ЕС экономические санкции», – сообщается в материале.


Журналисты узнали, что дорогие автомобили из Германии попадают в Финляндию, а дальше, согласно документам, отправляются в Казахстан.

В связи с санкциями ЕС в Россию запрещен ввоз, к примеру, электроприборов, рабочего оборудования, люксовых товаров, а также автомобилей стоимостью выше 50 000 евро.

Журналисты смогли на границе Финляндии прикрепить датчики слежения на белый Lexus RX350. Дальше с помощью мобильного приложения они заметили, что автомобиль пересек российскую границу и оказался через Санкт-Петербург в Москве.

«Через несколько недель белый Lexus появляется в автосалоне на улице Пушкина в городе Томске. Цена автомобиля составляет около 100 000 евро. С помощью передатчика мы видим, что синий BMW передвигается по Томску. Делаем вывод, что он продан и новый владелец взял автомобиль в эксплуатацию», – пишут авторы.


Отмечено, что финским властям трудно поймать компании, нелегально экспортирующие товары в Россию, так как цепочка компаний, участвующих в этом процессе, может быть длинной, но ключевую роль играют транспортные фирмы.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика