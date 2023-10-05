Автомобили, отправленные в Казахстан из ЕС, оказались в России – расследование

«С помощью радиомаяка журналисты Yle выяснили, как дорогие легковые автомобили вывозят из Финляндии в Россию на продажу. Незаконный экспорт нарушает наложенные ЕС экономические санкции», – сообщается в материале.

«Через несколько недель белый Lexus появляется в автосалоне на улице Пушкина в городе Томске. Цена автомобиля составляет около 100 000 евро. С помощью передатчика мы видим, что синий BMW передвигается по Томску. Делаем вывод, что он продан и новый владелец взял автомобиль в эксплуатацию», – пишут авторы.

Астана. 5 октября. КазТАГ – Автомобили, отправленные в Казахстан из Европейского союза (ЕС), оказались в России, выяснили журналисты Yle.Журналисты узнали, что дорогие автомобили из Германии попадают в Финляндию, а дальше, согласно документам, отправляются в Казахстан.В связи с санкциями ЕС в Россию запрещен ввоз, к примеру, электроприборов, рабочего оборудования, люксовых товаров, а также автомобилей стоимостью выше 50 000 евро.Журналисты смогли на границе Финляндии прикрепить датчики слежения на белый Lexus RX350. Дальше с помощью мобильного приложения они заметили, что автомобиль пересек российскую границу и оказался через Санкт-Петербург в Москве.Отмечено, что финским властям трудно поймать компании, нелегально экспортирующие товары в Россию, так как цепочка компаний, участвующих в этом процессе, может быть длинной, но ключевую роль играют транспортные фирмы.