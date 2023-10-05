Пассажир самолета исколол соседа вилкой

Пассажир авиакомпании "Аэрофлот" набросился с металлической вилкой на соседа спереди во время рейса из Бангкока в Москву. Он начал колоть его в разные места, разозлившись, что тот не дал ему поесть. Подробнее передает Tengritravel.kz со ссылкой на LifeNews.По сообщению издания, 35-летний житель Хабаровска Алексей Фурсов откинул столик, чтобы поесть во время долгого перелета. Но сосед спереди ерзал в кресле, раскачивая его еду. В ярости Алексей схватил вилку и стал вонзать ее в пассажира, успев ударить в плечо, грудь и спину.Бортпроводники отобрали вилку, связали и заковали пассажира в пластмассовые наручники. Поесть дебоширу нормально так и не удалось. После посадки в Шереметьево туриста передали полицейским.