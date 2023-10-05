Может заменить гору таблеток и витаминов: врач назвала полезный продукт

«Конечно, стоит подружиться со спортом, постараться снизить вес, избавиться от вредных привычек. Но и о полезных веществах, которые должны поступать вместе с пищей в организм, не стоит забывать. В этом плане самый полезный продукт для людей, старше 55 лет - капуста», - акцентирует эксперт.

Витаминизироваться, укрепить иммунитет, распрощаться с морщинами и встретить вторую молодость - все это можно сделать, добавив в рацион питания всего лишь один недорогой продукт, рассказала врач-диетолог Оксана Дмитренко, передает Azattyq Rýhy на Kubnews.По словам Оксаны Дмитренко, любой вид капусты - это настоящий живительный источник. Ведь в сочных листьях есть не только полезная для кишечника клетчатка (она активизирует метаболизм и помогает похудеть), но и витамины А, С, Е, К, группы В, а также цинк, магний, сера, кальций, калий, фосфор и пр.Эксперт назвала три вида капусты, которые лучше всего помогают продлить молодость, красоту и укрепить здоровье предпенсионеров и тех, кто уже вышел на заслуженный отдых.Кудрявая капуста. Она поражает не только внешним видом, но и обилие полезных веществ в составе. В ней много белка, аминокислот, витаминов. Благодаря этому данный сорт капусты помогает быстрее справиться с воспалением и предотвращает развитие раковых опухолей.Брюссельская капуста. Ее стоит есть 1-2 раза в неделю всем, кто хочет, как можно дольше обходиться без возрастных морщин, пятен на коже и седины в волосах. Такой эффект достигается благодаря наличию в листьях капусты антивозрастного антиоксиданта кемпферола. Он надежно укрепляет стенки кровеносных сосудов, защищает клетки от окислительных процессов, а также активно избавляет организм от вредных токсинов.Капуста белокочанная. Самый дешевый сорт капусты и самый полезный. В ее состав входят калий, магний, фосфор, кальций и железо, витамины А, В1, В2, В6, C, E, РР. Именно поэтому капусту рекомендуют есть в период осенних простуд всем и каждому. Особенно в соленом виде - так в ней образуется витамина С больше, чем в цитрусовых. А он один способен защитить от множества вирусных атак и длительных больничных.