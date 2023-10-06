14 акмолинцев заразились паразитами после употребления рыбы

По информации региональной санитарной службы по Акмолинской области, зарегистрировано 14 случаев заражения описторхозом, в том числе среди детей до 14 лет три случая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на sinegor.kz.



По информации портала, заражения зарегистрированы в Астраханском районе - 7 случаев, в Степногорске - 3, в Бурабайском - 2, в Атбасарском и Целиноградском - по одному случаю.



При эпидемиологическом расследовании очагов установлено, что фактором заражения в 50 процентах случаев послужило употребление рыбы, приобретенной в местах стихийной торговли, два человека заразились, употребив рыбу собственного улова и посола, один человек получил паразитов через употребление вяленой, копченой рыбы, точная причина заражения еще четырех человек - не установлена.



Описторхоз – это паразитарное заболевание с преимущественным поражением желчевыводящих протоков, желчного пузыря, протоков поджелудочной железы, вызываемое плоскими паразитами класса сосальщиков. Чаще всего возбудителями являются печеночные сосальщики, кошачья и сибирская двуустка.



Заражение описторхозом человека и млекопитающих происходит при употреблении в пищу сырой, малосоленой, вяленой или недостаточно термически обработанной речной рыбы семейства карповых: язь, карась, елец, плотва, вобла, красноперка, сазан и лещ, в которых могут содержаться инвазивные личинки.



Ранее в Западно-Казахстанской области среди местных жителей зарегистрировали 113 случаев заболевания описторхозом.