В Кыргызстане больше не будет воров в законе - глава ГКНБ

"Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. Если кто собирается создать новых воров, новых лидеров, то их мы будем жестко наказывать. Да, мы вспоминаем те годы, когда одни криминальные авторитеты сменяли других. Одни криминальные авторитеты уходили, вместо них появлялись другие, которые создавали более крупные группировки, еще больше начали контролировать наше общество. Теперь этого не будет. Теперь новых лидеров ОПГ, воров в законе и других не будет в нашей стране. Пусть запомнят все. А кто попытается, будут наказаны. Я со всей своей ответственностью, как глава Госкомитета национальной безопасности, заявляю", - сказал Ташиев.



"Официально заявляю, что отказываюсь от воровского статуса ради Аллаха", – заявил он.



Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что в республике больше не будет воров в законе и лидеров преступных группировок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kaktus.media.На открытии нового здания управления ГКНБ в Токмоке начальник спецслужбы пообещал, что борьба с преступностью будет продолжена с новыми силами.Одновременно с выступлением главы ГКНБ кыргызский криминальный авторитет Сакал (Улан Токтосунов) публично отказался от воровского статуса. Его видеообращение появилось в соцсетях.Ранее мы писали о том, что в ходе спецоперации в Бишкеке был ликвидирован криминальный авторитет Камчи Кольбаев.