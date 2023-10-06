Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 18 октября

В Казахстане временно остановят вещание телеканалы и радиостанции, чтобы провести плановые профилактические работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на национального оператора "Казтелерадио".



Сообщается, что в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводятся плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.



"АО "Казтелерадио" уведомляет вас о проведении планово-профилактических работ за IV квартал на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных. Дата проведения работ: 18 октября с 03:00 по 17:00", - говорится в сообщении.





Также сообщается, что 18 и 19 октября в период времени с 09:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы на радиотелевизионной станции Кок-Тобе в Алматы с отключением теле- и радиоканалов.



Отметим, что подобные плановые профилактические работы проходят ежеквартально.