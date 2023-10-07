Фото "целующихся" лошадей в актюбинском ауле выиграло приз в Москве

Фото "целующихся" лошадей в актюбинском ауле удостоилось призового места на международном конкурсе в Москве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.



Фотография заняла III место на международном медиаконкурсе Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Конкурс прошел в Москве, и в нем участвовала сотрудница ДП Актюбинской области Бекзат Жалгасбаева.



Бекзат принимала участие в номинации "У природы нет плохой погоды". Эту фотографию она сделала во время отпуска в родном ауле. Работа, передающая всю красоту степи, признана конкурсной комиссией одной из лучших. Отметим, что всего в конкурсе участвовало более 600 работ.