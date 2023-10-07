Токаев вместе с Путиным примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан

- Завтра (7 октября) мы вместе с Шавкатом Миромоновичем и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", – сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.

"В рекордно короткие сроки и Узбекистан, и Россия, и Казахстан поработали и создали условия для таких поставок. В Узбекистан наш газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет подаваться и в Казахстан", - сказал Владимир Путин

Владимир Путин сообщил, что 7 октября 2023 года вместе с Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, сообщает Zakon.kz.Путин отметил, что это важный и взаимовыгодный проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана, пишет "РИА Новости".Он отметил, что об этом с главой Узбекистана они договорились несколько месяцев назад.29 ноября 2022 года стало известно, что главы Казахстана и России на встрече в Кремле обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.