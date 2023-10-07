Мы находимся в состоянии войны - премьер-министр Израиля

"Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация - это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за нее беспрецедентную цену", - сказал премьер.

Опубликовано публичное заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который говорит, что его страна находится в "войне", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Al Jazeera.Напомним, боевые действия происходят после недели растущей напряженности вдоль нестабильной границы Израиля с Газой и столкновений на оккупированном Израилем Западном берегу, где в этом году израильскими военными были убиты около 200 палестинцев.Ранее сообщалось, что армия Израиля объявила широкомасштабный сбор резервистов. Из сектора Газа начался ракетный обстрел по южной части страны.