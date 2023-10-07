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Мы находимся в состоянии войны - премьер-министр Израиля

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 14:36
Мы находимся в состоянии войны - премьер-министр Израиля
Кадр из видео
Опубликовано публичное заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который говорит, что его страна находится в "войне", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Al Jazeera.

"Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация - это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за нее беспрецедентную цену", - сказал премьер.


Напомним, боевые действия происходят после недели растущей напряженности вдоль нестабильной границы Израиля с Газой и столкновений на оккупированном Израилем Западном берегу, где в этом году израильскими военными были убиты около 200 палестинцев.

Ранее сообщалось, что армия Израиля объявила широкомасштабный сбор резервистов. Из сектора Газа начался ракетный обстрел по южной части страны.


Источник: Tengrinews.kz
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