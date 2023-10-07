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Рейсы в Тель-Авив из Казахстана приостановлены

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Рейсы в Тель-Авив из Казахстана приостановлены
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Авиакомпания Air Astana сообщила, что все рейсы в Тель-Авив из Казахстана приостановлены, передает Tengrinews.kz.

Авиакомпания сообщила, что в связи с нестабильной ситуацией в Израиле, запланированный по расписанию рейс завтра будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион. Все последующие рейсы в Тель-Авив приостановлены до дополнительного уведомления.

"Air Astana приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив до дополнительного уведомления. Пассажирам, которые ранее приобрели билеты и теперь желают отменить свои поездки в связи с текущей обстановкой, авиакомпания предлагает полный возврат билетов по месту приобретения.

Авиаперевозчик внимательно следит за развитием ситуации. Пассажиров просим отслеживать статус рейсов на сайте, а по вопросам возврата обращаться по ссылке", - сообщили в компании.


Напомним, боевые действия происходят после недели растущей напряженности вдоль нестабильной границы Израиля с Газой и столкновений на оккупированном Израилем Западном берегу, где в этом году израильскими военными были убиты около 200 палестинцев.

Ранее сообщалось, что армия Израиля объявила широкомасштабный сбор резервистов. Из сектора Газа начался ракетный обстрел по южной части страны.


Источник: Тengrinews.kz
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