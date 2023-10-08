Мощное землетрясение в Афганистане: погибли не менее 120 человек

По данным Геологической службы США, утром в субботу, 7 октября, в регионе был зафиксирован толчок магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 40 километрах к северо-западу от города Герат. За первым землетрясением последовали еще несколько толчков магнитудой от 4,3 до 6,3.

В результате сильного землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана погибло не менее 120 человек и более тысячи получили ранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.Спасатели предупреждают, что число жертв стихии может значительно вырасти, поскольку многие завалы по-прежнему не разобраны.По предварительной информации, число жертв может исчисляться сотнями. Особенно пострадали четыре деревни в районе Зенда Джан, там были повреждены десятки домов.