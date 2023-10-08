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Врачи назвали продукт, который является главным "тормозом" рака

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:59
Врачи назвали продукт, который является главным "тормозом" рака
Фото из открытых источников
Гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем телеграм-канале назвал продукт, который является главным "тормозом" рака, передает Tengri Life.

Врач пояснил, что у каждой клетки в организме есть заранее отмеренное "количество жизней". И с каждым новым временным периодом это количество уменьшается - тут действует таймер обратного отсчета.

По словам специалиста, роль "тормоза" в запрограммированной клеточной гибели играет так называемый белок р53.

"Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки", - уточнил Сергей Вялов, добавив, что этот механизм не только помогает поддержать стабильность генома, но и предотвращает появление онкологии.


Чтобы поддержать бесценный белок, важно "начать нормально есть и получать достаточно белка", отметил гастроэнтеролог.

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова также считает, что белок должен присутствовать в каждом приеме пищи. Она отметила, что из-за дефицита белка, например, у многих желающих похудеть, "останавливается" вес. Для нормальной работы организма и запуска процесса похудения важно включать один белковый продукт в каждый прием пищи, подчеркнула специалист. Врач составила примерное меню.

Так, завтрак может состоять из двух яиц. Лучше всего - вареных. Также подойдут творог или нежирные сорта сыра, которые могут стать добавкой к бутерброду.


"Обед: красное мясо, птица, рыба не в жареном виде. Например, суп с мясом (борщ, щи) или овощной. А на второе - мясо (птица или рыба) с гарниром в виде овощей или круп. На ужин - овощной салат с рыбой (тунцом или морепродуктами)", - посоветовала врач.


Источник: Tengrinews.kz
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