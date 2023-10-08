Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 08 Октября
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 478.43 KZT
  • €1 = 504.84 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Чаты в WhatsApp теперь можно будет защищать паролем

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 13:45
Чаты в WhatsApp теперь можно будет защищать паролем
Фото из открытых источников
Разработчики WhatsApp намерены внедрить в мессенджер функцию блокировки чатов с помощью пароля. Нововведение уже доступно для некоторых пользователей, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на портал WABetaInfo.

Ранее в WhatsApp заработала защита IP-адреса во время звонков.

В бета-версии WhatsApp для Android появилась возможность блокировать чаты в мессенджере с помощью пароля. Причем чаты могут быть заблокированы при помощи единого пароля устройства, с помощью биометрии или кодом, отличным от пароля для разблокировки смартфона.

Возможность защитить чаты с помощью дополнительного пароля значительно повышает защищенность переписки даже в том случае, если кто-то узнает пароль блокировки экрана устройства и получит доступ к смартфону. Кроме того, заблокированные чаты выводятся в отдельный раздел, который открывается при вводе пароля — так злоумышленники даже не смогут увидеть список скрытых переписок.

Функция установки пароля для блокировки чатов находится в стадии разработки и станет доступна пользователям стабильных сборок WhatsApp в одном из будущих обновлений мессенджера на Android и iOS.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика