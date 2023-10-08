Чаты в WhatsApp теперь можно будет защищать паролем

Разработчики WhatsApp намерены внедрить в мессенджер функцию блокировки чатов с помощью пароля. Нововведение уже доступно для некоторых пользователей, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на портал WABetaInfo.



Ранее в WhatsApp заработала защита IP-адреса во время звонков.



В бета-версии WhatsApp для Android появилась возможность блокировать чаты в мессенджере с помощью пароля. Причем чаты могут быть заблокированы при помощи единого пароля устройства, с помощью биометрии или кодом, отличным от пароля для разблокировки смартфона.



Возможность защитить чаты с помощью дополнительного пароля значительно повышает защищенность переписки даже в том случае, если кто-то узнает пароль блокировки экрана устройства и получит доступ к смартфону. Кроме того, заблокированные чаты выводятся в отдельный раздел, который открывается при вводе пароля — так злоумышленники даже не смогут увидеть список скрытых переписок.



Функция установки пароля для блокировки чатов находится в стадии разработки и станет доступна пользователям стабильных сборок WhatsApp в одном из будущих обновлений мессенджера на Android и iOS.