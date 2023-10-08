Полицейский в Египте застрелил израильских туристов

Attack❗️ op een bus met Israeli's in Egypte..Volgens mijn gegevens zijn drie doden te betreuren..

Video: plek van de attack pic.twitter.com/RPUTgZxFv2 — Mariana_news✡ (@Marianasoux) October 8, 2023

Полицейский застрелил двух израильтян на египетском туристическом объекте в Александрии, сообщает Zakon.kz.По данным министерства иностранных дел Израиля, двое израильских туристов и египетский гид были застрелены на туристическом объекте в Александрии, пишет Sky News.Инцидент произошел на месте Столпа Помпея в Александрии.Два источника в египетских службах безопасности в беседе с информационным агентством Reuters на условиях анонимности сообщили, что предполагаемый стрелок был офицером полиции.Министерство внутренних дел и официальные лица Египта ситуацию никак не комментируют.По информации СМИ, полицейского задержали. Информации о числе раненых телеканал не приводит.Убийство произошло на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, которое началось утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.