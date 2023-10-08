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Израиль официально объявил о переходе в состояние войны

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 18:24
Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
Кадр из видео Euronews
Израиль официально объявил о переходе в состояние войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны.

Как сообщает канцелярия Биньямина Нетаньяху, военно-политический кабинет ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны.

"Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Это соответствует статье 40 Основного закона правительства. Война, навязанная Государству Израиль в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 6:00 утра", - говорится в заявлении.


По последним данным, в Израиле погибли более 600 мирных жителей, еще 2048 человек получили ранения. В секторе Газа заявляют, что на их территории погибли еще 313 человек и почти две тысячи пострадали.

Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы палестинского военного крыла ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля и заявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа.


Источник: Tengrinews.kz
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