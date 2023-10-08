"Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Это соответствует статье 40 Основного закона правительства. Война, навязанная Государству Израиль в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 6:00 утра", - говорится в заявлении.

Израиль официально объявил о переходе в состояние войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны.Как сообщает канцелярия Биньямина Нетаньяху, военно-политический кабинет ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны.По последним данным, в Израиле погибли более 600 мирных жителей, еще 2048 человек получили ранения. В секторе Газа заявляют, что на их территории погибли еще 313 человек и почти две тысячи пострадали.Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы палестинского военного крыла ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля и заявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа.