Найдены тела 260 убитых на музыкальном фестивале в Израиле - СМИ

Отмечается, что итоговое число убитых на фестивале электронной музыки Nature Party может быть больше. Также отмечается, что десятки посетителей фестиваля были, предположительно, взяты в плен и в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Волонтеры общественной организации "ЗАКА" сообщили об обнаружении 260 тел убитых на фестивале электронной музыки в кибуце Реим на юге Израиля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на MIGnews.Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы палестинского военного крыла ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля и заявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа.