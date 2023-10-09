Найдены тела 260 убитых на музыкальном фестивале в Израиле - СМИ

Волонтеры общественной организации "ЗАКА" сообщили об обнаружении 260 тел убитых на фестивале электронной музыки в кибуце Реим на юге Израиля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на MIGnews.
Отмечается, что итоговое число убитых на фестивале электронной музыки Nature Party может быть больше. Также отмечается, что десятки посетителей фестиваля были, предположительно, взяты в плен и в настоящее время считаются пропавшими без вести.
Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы палестинского военного крыла ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля и заявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы".
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа.
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